Microsoft Surface Duo: Android 11 entro la fine del 2021

Microsoft ha promesso che Android 11 arriverà sul Surface Duo entro la fine dell'anno corrente. Quest è unottima notizia (più o meno) per quei (pochi) utenti che dispongono del primo dual screen del marchio di Redmond.

Microsoft Surface Duo si aggiorna, ma non subito

L'OEM americano ha annunciato ieri il Surface Duo 2 con nuove straordinarie specifiche e un design rinnovato. Tuttavia, coloro che hanno acquistato il primo modello sono attualmente scontenti di Microsoft, e giustamente diremmo noi.

Il primo device è stato lanciato lo scorso anno con Android 10 out of the box. Più di un anno da quando è stato presentato e da quando è stato annunciato Android 11, ma il terminale esegue ancora Android 10 e, con Android 12 quasi alle porte, i proprietari del primo Surface Duo hanno sicuramente un grande motivo per essere delusi da Microsoft.

A febbraio, è stato riferito che il primo Dual Screen del brand avrebbe ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android 11 nel corso dell'estate. Siamo in autunno e dell'update non vi è ancora traccia. Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che l'aggiornamento è ancora previsto per quest'anno.

Secondo The Verge, alcuni colleghi sono stati informati da un portavoce di Microsoft che in azienda stanno lavorando per portare il firmware di Android 11 su Surface Duo entro la fine dell'anno. Anche se non è vi è una data specifica, bisogna dire che tale previsione è ottimistica e ci sono buoni motivi per dubitare della veridicità di questa indiscrezione, vedendo il passato.

Surface Duo 2 verrà fornito con Android 11, ma a differenza di altri produttori che hanno annunciato quanti aggiornamenti del sistema operativo riceveranno i loro dispositivi o il numero di anni per i quali saranno supportati, l'OEM di Redmond ha promesso solo aggiornamenti regolari senza aggiungere nulla di più. Ciò significa che non si può dire quando il nuovo prodotto riceverà Android 12, ad esempio.