Microsoft: RISOLTI I PROBLEMI di Windows 11 prima del lancio

Microsoft ha appena dichiarato di star risolvendo tutti i principali bug presenti sul nuovo Windows 11 prima del rilascio ufficiale del sistema il prossimo 5 ottobre.

Windows 11 non presenterà bug, parola di Microsoft

L'OEM di Redmond sta lavorando per correggere diversi bug chiave su Windows 11 prima del suo rilascio ufficiale. Ricordiamo che la data di debutto è il 5 ottobre.

La società sta riscontrando dei problemi con il menù di avvio Start, con la barra delle applicazioni e con il meccanismo di ricerca del firmware nelle ultime iterazioni del suo sistema operativo Windows.

Il gigante tecnologico americano ha appena rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 22468 al Dev Channel. Per chi non lo sapesse, questo canale è il forum di cui gli aggiornamenti e funzionalità del prodotto software vengono testate dai ricercatori e dai programmatori esperti.

L'azienda ha dichiarato che la nuova build offre una “buona serie di miglioramenti e correzioni di bug“. In particolare, si legge che Microsoft ha anche evidenziato due miglioramenti chiave.

In poche parole: gli utenti ora possono vedere le statistiche relative alla connessione quando fanno click su una rete VPN nelle impostazioni.

Inoltre, l'aggiornamento aggiunge anche un'opzione per disattivare la visualizzazione delle ricerche recenti quando si passa con il mouse sull'icona “Cerca” nella barra delle applicazioni.

Questo mette in luce gli sforzi compiuti dalla compagnia nel ripulire e sistemare quei piccoli bug fastidiosi presenti nella nuova interfaccia utente di Windows 11 prima del lancio al pubblico del 5 ottobre.

Il marchio ha inoltre aggiunto che “Alcune correzioni annotate qui nelle build di Insider Preview dal ramo di sviluppo attivo potrebbero farsi strada negli aggiornamenti di manutenzione per la versione rilasciata di Windows 11 dopo la disponibilità generale il 5 ottobre” e che “Anche queste build non sono abbinato a un rilascio specifico. Nuove funzionalità e miglioramenti del sistema operativo da queste build potrebbero essere visualizzati nelle future versioni di Windows quando saranno pronte e potremmo fornirli come aggiornamenti completi del sistema operativo o versioni di manutenzione.”