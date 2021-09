Microsoft ha appena confermato che la nuova versione del sistema operativo per PC, Windows 11, non supporterà il processore Apple Silicon M1.

Windows 11 e Apple: la parola d'ordine NON è “compatibilità”

L'OEM di Redmond ha appena confermato che la nuova iterazione del firmware per laptop e desktop non sarà supportato sui dispositivi basati sulla CPU Apple M1. La società ha persino rilasciato nuove build della sua ultima versione del sistema operativo Windows.

La notizia arriva da una conferma data da un portavoce del colosso tecnologico americano a The Register, in quanto l'azienda ha rilasciato una campagna pubblicitaria per il sistema operativo Windows 11, il cui lancio è previsto tra meno di un mese.

Inoltre, il rapporto ha anche rivelato che la società sta ancora modificando il codice di anteprima per Windows Insider tramite i canali Dev e Beta. In particolare, è stata recentemente individuata una “virtual machine” di Windows 11 in esecuzione su un Mac M1, che ha riscontrato problemi di compatibilità hardware e ha visualizzato errori su una build Windows Insider di Dev Channel.

Il sito ha anche chiesto a Microsoft quali fossero gli eventuali piani futuri su un Mac M1 in Parallel Desktop. Sfortunatamente, la società ha dichiarato che al momento non è uno scenario supportato. Nel frattempo, anche l'esecuzione del nuovo sistema operativo direttamente sull'hardware non è attualmente supportata.

Oltre a ciò, si osservi che l'azienda sta ancora lavorando al lancio globale di Windows 11, ma permangono ancora una serie di problemi, tra cui il controllo dei bug per alcuni utenti di Surface Pro X che causano la scomparsa della barra delle applicazioni e il menù di avvio non funzionante.

Microsoft

App