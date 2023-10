Microsoft 365 Family in SUPER OFFERTA ESCLUSIVA PRIME (-37%)

Per la Festa delle Offerte Prime ecco una grandissima occasione dedicata a chi è in cerca della suite per eccellenza quando si tratta di produttività. Parliamo di Microsoft 365 Family, che include una licenza valida per 12 mesi per 6 dispositivi che oggi puoi acquistare in sconto a 51,99 euro invece di 82,99.

L’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime ed è valida fino alla mezzanotte di domani e fino ad esaurimento delle scorte. Se non sei abbonato, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

Microsoft 365 Family in offerta: cosa include?

Microsoft 365 Family è un abbonamento annuale progettato per soddisfare le esigenze della tua famiglia. Fornisce accesso a un insieme di app di produttività di alta qualità, spazio di archiviazione cloud generoso e strumenti di sicurezza avanzati per proteggere sia i tuoi dati digitali che i tuoi dispositivi fisici.

Con Microsoft 365 Family, puoi godere di:

Fino a 7 Licenze: Questo abbonamento ti consente di installare e utilizzare le app Microsoft 365 su un massimo di cinque dispositivi per persona. Ciò significa che ogni membro della famiglia può accedere a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e molto altro su PC, Mac, tablet e telefoni cellulari.

Enorme Spazio di Archiviazione: Riceverai fino a 6 TB di spazio di archiviazione in cloud OneDrive, con 1 TB dedicato a ciascun utente. Questo ti permette di archiviare in modo sicuro tutti i tuoi documenti, foto e file multimediali in un unico luogo accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Applicazioni Premium Sempre Aggiornate: Microsoft 365 Family ti offre l'accesso alle versioni premium delle app Microsoft, con aggiornamenti continui per garantire che tu abbia sempre le ultime funzionalità e miglioramenti.

Sicurezza Avanzata: Proteggi la tua famiglia online con Microsoft Defender, che offre sicurezza avanzata per i tuoi dati e dispositivi. Sarai tranquillo sapendo che sei al sicuro da minacce online e malware.

Editor Video Clipchamp: Crea video straordinari con effetti e filtri premium utilizzando l'editor video Clipchamp, incluso nell'abbonamento.

Avvisi di Localizzazione: Utilizza l'app mobile Microsoft Family Safety per impostare avvisi di localizzazione, garantendo la sicurezza dei tuoi cari quando sono fuori casa.

Utilizza l’app mobile Microsoft Family Safety per impostare avvisi di localizzazione, garantendo la sicurezza dei tuoi cari quando sono fuori casa. Compatibilità Multipiattaforma: Microsoft 365 Family è compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, consentendo a tutti i membri della famiglia di accedere alle proprie app e file da qualsiasi dispositivo.

Questa offerta è disponibile solo per un periodo limitato durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon, quindi non lasciartela sfuggire. Acquista il tuo codice digitale per Microsoft 365 Family e inizia a migliorare la produttività e la sicurezza della tua famiglia oggi stesso. A questo incredibile prezzo scontato del 37%, è un affare che non puoi permetterti di perdere. P

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.