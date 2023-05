Microsoft 365 Family: abbonamento annuale in SUPER OFFERTA su Amazon (-42%)

È il momento giusto per acquistare un abbonamento annuale ad Microsoft 365 Family. Il servizio che consente di accedere a tutto il pacchetto Office, sia su PC che su smartphone e tablet, oltre ad 1 TB di spazio in cloud su OneDrive è ora protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 56,99 euro invece di 99 euro. Con l’abbonamento in versione Family è possibile dividere i vantaggi tra 6 utenti (ogni utente può accedere alle app di Office e ad 1 TB su OneDrive). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Microsoft 365 Family: ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Microsoft 365 Family è un abbonamento davvero conveniente. Grazie al servizio, infatti, ben 6 utenti hanno la possibilità di accedere a tutto il pacchetto Office, senza limitazioni di alcun tipo, sia su PC/Mac che su smartphone e tablet. Sono comprese tutte le app di Office.

In più, inoltre, ogni utente può contare su 1 TB di spazio su OneDrive, per poter salvare tutti i suoi dati in sicurezza e avere sempre a disposizione un archivio completo da raggiungere tramite le app del servizio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile attivare l’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family in forte sconto. L’offerta, infatti, prevede un taglio del 42% sul prezzo dell’abbonamento che viene, quindi, proposto a 56,99 euro invece di 99 euro (la spesa mensile è di 4,75 euro da suddividere tra 6 utenti).

Si tratta di una promozione disponibile per un periodo di tempo limitato e potrebbe terminare a brevissimo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.