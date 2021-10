Metroid Dread, il nuovo titolo per Switch è già in offerta (-17%)

Metroid Dread si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con il 17% di sconto e un risparmio di 10 euro rispetto al prezzo di listino.

A distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale, il nuovo titolo platform per Nintendo Switch è già protagonista di un'interessante offerta su Amazon. Uscito come titolo di lancio della nuova Nintendo Switch OLED e osannato dalla stampa internazionale, con voti tra il 9 e il 10, Metroid Dread è già diventato un must have per i possessori della console ibrida giapponese.

Il nuovo capitolo delle avventure di Samus Aran è stato sviluppato da MercurySteam, giù autori del remake Samus Return per 3DS. Dread ha raccolto numerosi consensi e voti estremamente positivi da parte della stampa specializzata, anche l'utenza ha accolto con entusiasmo il nuovo titolo Nintendo, che in pochi giorni è entrato nella top 10 dei giochi più acquistati su Amazon Italia.

Oggi Metroid Dread è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, un'occasione da non perdere per portarsi a casa il gioco del momento, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.