Meta Quest 3S costa poco: la realtà aumentata diventa accessibile

Questa volta dobbiamo dire che l’annuncio del nuovo visore Meta Quest 3S ci ha sorpreso. Se non per tecnologia, che riprende gli elementi essenziali del fratello maggiore o del papà se preferite, per il prezzo. A un costo decisamente più conveniente, renderà la realtà aumentata più accessibile. L’annunciò è arrivato da poco e sta già facendo parlare molto di sé.

Presentato in occasione dell’evento Connect Meta di ieri, 25 settembre 2024, è ora il protagonista di molte considerazioni sul tema. Quindi ottimo il prezzo, ma qualche compromesso sarà necessario farlo. Infatti, rispetto al Quest 3 non avrà la stessa risoluzione e gli mancherà anche il sensore di profondità. Queste informazioni sono fondamentali nella scelta.

Probabilmente gli utenti che vorranno spendere meno non saranno particolarmente amareggiati da queste due carenze. Sostanzialmente, questo segmento abbraccerà chi cerca tutta l’esperienza della realtà aumentata, ma non a livello estremamente professionale. Perciò il Meta Quest 3S, in pre-ordine a soli 329,99€ su Amazon, potrebbe davvero essere la svolta per chi cerca un dispositivo versatile, ma senza dover spendere un patrimonio.

Meta Quest 3S: allettante sotto molti aspetti

Continuando nell’argomento, il Meta Quest 3S, per come è stato presentato e per quello che offrirà, appare una soluzione veramente allettante sotto molti aspetti. In primis dicevamo il prezzo. Si parla di 299$ per il modello da 128GB a salire di 399,99$ per il modello da 256GB per poi finire con 649,99$ per il modello da 512GB. Interessante la differenza di prezzo.

Nondimeno, Meta ha anche annunciato che abbasserà il prezzo del Quest 3 da 512GB a 499,99$. Probabilmente la decisione per questo modello sarà rendere il modello da 512GB quello standard, eliminando dal mercato quello da 128GB. Nell’ottica del Quest 3S il ragionamento ci sta tutto. Infatti, gli utenti che cercano più spazio si sposteranno sul modello “premium”.

Quando verrà lanciato il Meta Quest3S? Il nuovo visore di realtà aumentata sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2024. Quindi manca relativamente poco tempo per decidere se lanciarsi su questa novità e acquistarla immediatamente.