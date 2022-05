Metà dei nuovi giochi PlayStation anche su PC e mobile entro il 2025

Non è un mistero ormai che l’avvenire del marchio PlayStation andrà oltre quello delle console. Sony ha annunciato da tempo di volersi espandere in maniera decisa al mercato multipiattaforma, che riguarderà principalmente il PC e i dispositivi mobile iOS e Android.

Nel corso dell’ultimo briefing aziendale, Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha ribadito ulteriormente questo concetto. L’impegno, entro il 2025, è quello di lanciare 12 giochi live service, con la metà di questi destinati anche al PC e ai device mobile.

Il futuro di PlayStation: tra giochi live service e multipiattaforma

L’esecutivo della compagnia giapponese ha dichiarato:

“I PlayStation Studios hanno funzionato storicamente nella realizzazione di un forte portfolio di giochi single player incentrati sulla narrativa e su un comparto grafico importante, ma è certamente il caso di dire che ci siamo limitati ad una porzione piuttosto ristretta del mercato dei videogiochi“.

La crescita dei giochi online, o che comunque dei titoli che prevedano una forte componente multiplayer volta a garantire un’esperienza continua nel corso del tempo, è innegabile e Sony vuole essere della partita.

“Espandendoci a PC e mobile e, va detto, anche ai live service, abbiamo l’opportunità di passare da una situazione di presenza in un segmento molto ristretto del mercato globale dei videogiochi ad essere presenti praticamente ovunque. Penso che se lo facciamo bene, con intelligenza ed eccellenza, le opportunità per una crescita significativa del numero di persone che giocano ai nostri giochi e spendono soldi per essi è esponenzialmente grande“.

La diapositiva condivisa durante la presentazione da parte di Jim Ryan sembrava suggerire inoltre che l’uscita dei nuovi giochi su PS4 sarebbe stata gradualmente eliminata entro la stessa data, il 2025.

Sony si è aperta di recente, prima timidamente poi con maggior decisione, al mercato PC. Abbiamo visto il lancio di versioni specifiche di Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War: prossimamente, è previsto il debutto di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri e, a quanto pare, non sarà l’ultimo della lista.

Occhio anche al mobile, perché sempre Jim Ryan ha dichiarato di recente che la compagnia sta pianificando l’intenzione di portare alcuni dei suoi giochi iconici anche sui dispositivi iOS e Android. Possiamo aspettarci qualche annuncio in merito prossimamente.

