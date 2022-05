Il PlayStation Network è in arrivo su PC? Ci sono buone possibilità

L’interesse di Sony per l’universo PC potrebbe espandersi ulteriormente con l’arrivo di un launcher specifico del PlayStation Network. A suggerirlo è una nuova offerta di lavoro pubblicata dalla casa giapponese, in cui si è alla ricerca di un Director, Product Management per la divisione PC Game Experience.

La parte che ci interessa dell’annuncio recita che questa persona sarà responsabile di guidare lo sviluppo di esperienze per applicazioni client allo scopo di un’integrazione con PlayStation Network. Un aspetto che riguarderà certamente il PC, ma probabilmente anche i dispositivi mobile.

PlayStation Network su PC? Non è la prima volta che se ne parla

Un’altra offerta di lavoro pubblicata nel 2021 aveva suggerito come la direzione presa da Sony al riguardo fosse praticamente esplicita. In quel caso, il colosso era alla ricerca di un UX Design Manager per gestire le esperienze di gioco PlayStation al di là dell’universo console, con particolare attenzione per dispositivi mobile, PC, laptop e tablet.

Ovviamente è ancora presto per capire se arriverà davvero un launcher su PC, in un mercato, quello mouse e tastiera, già pieno di proposte di questo genere. Il successo riscosso dai giochi PlayStation su Steam potrebbe però aver convinto Sony a spingere in maniera decisa da questo punto di vista e di massimizzare così i profitti con un sistema proprietario, ereditato peraltro dal suo ecosistema console.

