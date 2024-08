Messaggi WhatsApp da numeri stranieri sconosciuti, la truffa: come evitarla

Da qualche giorno, sul mio account personale di WhatsApp ho iniziato a ricevere una serie di messaggi, molti dei quali neanche andati a buon fine, da parte di numeri stranieri a me completamente sconosciuti. Alcuni di questi, facendo delle veloci verifiche, risultavano addirittura account Business abbinati a profili di improbabili negozi. Attività commerciali con ogni probabilità inesistenti, utilizzate esclusivamente come pretesto per dare più attendibilità a chi tenta il contatto.

Che potesse trattarsi di una truffa, o di un qualche tentativo di raggiro, è stato ovviamente il primo pensiero. A confermare l’ipotesi è stato il fatto che – dopo qualche giorno – la stessa tipologia di messaggi, da numeri leggermente differenti, ha iniziato ad arrivare anche ad altre persone che conosco. Se anche a te è capitata la stessa cosa, ecco com’è meglio comportarsi per difendersi.

Messaggi su WhatsApp da numeri stranieri sconosciuti: cosa fare

Nel mio caso, la quasi totalità dei messaggi è arrivata da un numero con prefisso “+62”: dopo una rapida verifica ho scoperto che appartiene all’Indonesia. Solo in pochi casi, i messaggi riportavano un “Hi” (letteralmente “ciao” in inglese) come tentativo di contatto. Nella stragrande maggioranza delle altre conversazioni, il tentativo di contattarmi non è andato a buon fine. Infatti, tutto quello che ho ricevuto è stato un avviso automatico di WhatsApp con dicitura “in attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo“. Naturalmente nulla mi è arrivato, nemmeno successivamente.

In due soli casi, il prefisso di contatto è stato un ” +91″ appartenente all’India. Uno dei due messaggi arrivava da un sedicente account Business, appartenente ad addirittura un elettricista! Questo elettricista, che dovrebbe vivere in India, avrebbe ben pensato di contattarmi sfoderando addirittura la lingua italiana! Infatti, mi ha approcciato con un “ciao“.

Ricevere questa tipologia di messaggi, soprattutto su WhatsApp e all’improvviso, può spaventare. Per fortuna, per evitare problemi basta veramente poco. Nessuno di questi tentativi, se non seguiti da una azione concreta da parte nostra, può avere un qualche tipo di effetto negativo. Di conseguenza, l’unica cosa che si rivelerà necessaria a fare è la più semplice: ignorare completamente la conversazione, bloccare il contatto immediatamente e cancellare la chat.

In questo modo, potrai risolvere il problema a monte e senza conseguenze. Ovviamente, è super importante non dare seguito a queste tentativi di approccio, evitando completamente qualsiasi forma di dialogo con l’interlocutore sconosciuto. Tranne i casi in cui non sei certo di avere degli interessi in un determinato paese straniero, e di conseguenza ti aspetti un qualche tipo di contatto, in caso di sospetto non inviare alcun messaggio e non continuare la conversazione.

Infatti, lo scopo dei truffatori è quello di creare una rete immensa di tentativi di contatto per arrivare agli scopi più disparati: per la legge dei grandi numeri, qualcuno che risponde c’è. Potrebbero chiederti di scaricare e installare una qualche applicazione, che risulti pericolosa per il tuo smartphone, ma non solo. Potrebbero anche indurti a cliccare su qualche tipologia di link, inserendo dati personali o dati dei tuoi mezzi di pagamento.

Insomma, per non avere problemi con questi messaggi sospetti ricevuti su WhatsApp da numeri stranieri, il buon senso è l’unica risorsa necessaria per non avere alcun tipo di problema. Se qualcosa ti insospettisce, blocca il contatto e cancella la finestra di chat.