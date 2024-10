Joker 2, i fan si scagliano contro il regista: "Hai rovinato un capolavoro"

Il regista Todd Phillips è stato fortemente criticato per “Joker: Folie à Deux”, sequel del primo “Joker” che, nel 2019, ottenne invece un enorme successo di pubblico.

All’epoca, il film venne apprezzato per la capacità di esplorare a fondo la psiche del personaggio di Arthur Fleck, interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix, ed incassò oltre un miliardo di dollari.

Le aspettative per il seguito diretto, che in molti hanno ribattezzato semplicemente come “Joker 2”, non sono state rispettate, almeno per la maggior parte degli spettatori.

Joker: Folie à Deux è ufficialmente un flop?

Il sequel ha deluso sia i fan che la critica. Con una valutazione del 33% e del 31% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, a cui si aggiunge il rating “D” ricevuto su CinemaScore (uno dei più bassi di sempre per un film tratto da un fumetto), “Joker: Folie à Deux” non ha assolutamente ottenuto l’accoglienza sperata.

Dopo la première britannica, Phillips ha condiviso alcune foto su Instagram in compagnia dei protagonisti del film, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ma la sezione commenti è stata inondata di messaggi negativi. Alcuni utenti hanno espresso un profondo disappunto, sostenendo che il sequel abbia rovinato il ricordo del primo film. Altri hanno definito “Joker 2” un vero e proprio insulto ai fan, che mai avrebbero pensato di trovarsi al cospetto di un musical.

Nonostante la valanga di critiche, Phillips ha trovato supporto in un collega regista. Francis Ford Coppola, noto per capolavori come “Il Padrino”, è intervenuto in sua difesa, elogiandolo su Instagram e sottolineando come i suoi film riescano sempre a stupirlo. Anche una parte del pubblico ha difeso la pellicola, sostenendo che in molti non siano stati in grado di comprendere a fondo il vero significato del personaggio di Arthur.

Una domanda inizia già a circolare in rete: ci sarà “Joker 3”? Durante un’intervista a The Hollywood Reporter, il regista ha confermato che Joker e il suo sequel rappresenteranno la sua unica incursione nel mondo DC, escludendo quindi un futuro coinvolgimento nel possibile reboot di James Gunn.