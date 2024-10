Mercoledì 2: quando esce la nuova stagione su Netflix? C'è un indizio chiave

Mercoledì 2 è sempre più vicina: dopo quasi due anni dal debutto della prima e fortunatissima serie, i fan non vedono l’ora di godersi la nuova stagione su Netflix.

Nonostante i ritardi dovuti agli scioperi degli sceneggiatori e degli attori nel 2023, la produzione ha ritrovato la giusta energia per lavorare a pieno ritmo sulla seconda stagione di Mercoledì.

Mercoledì 2 in streaming su Netflix: le ipotesi

Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, tornerà alla Nevermore Academy, affiancata da personaggi già noti come Enid Sinclair (Emma Myers). Pur mancando dettagli precisi sulla trama, è confermato che Tim Burton e il suo team manterranno intatta l’atmosfera gotica e l’energia che hanno reso la prima stagione un grande successo di pubblico. Il cast originale, infatti, contribuirà a riportare sullo schermo la stessa “magia”.

Durante un’intervista per Deadline, il produttore della serie, Tommy Harper, ha fornito un aggiornamento fondamentale sulla produzione della seconda stagione. Harper ha spiegato come lui e Burton si siano concentrati inizialmente sul sequel di Beetlejuice, per poi dedicarsi completamente a Mercoledì 2. Ha inoltre confermato che le riprese degli ultimi episodi sono iniziate il 2 ottobre scorso, segno di come la produzione sia ormai nelle fasi finali.

Ipotizzando tempistiche simili a quelle della prima stagione, con un’attesa di circa sette mesi tra la fine delle riprese e l’arrivo in streaming su Netflix, i nuovi episodi di Mercoledì 2 potrebbero essere rilasciati nell’estate del 2025, tra giugno e luglio. Tuttavia, non è escluso che Netflix decida di posticipare l’uscita ad Halloween 2025, un periodo perfettamente in linea con il tono oscuro e grottesco della serie.

Al momento, Netflix non ha confermato alcuna data ufficiale ma è probabile che, visto il successo della prima stagione, il colosso dello streaming voglia promuovere i nuovi episodi il prima possibile. Ricordiamo inoltre che la prima stagione di Mercoledì è disponibile sempre su Netflix per chiunque volesse rivederla in attesa delle nuove puntate.