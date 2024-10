American Horror Stories 4: guarda il nuovo ed inquietante trailer

American Horror Stories 4 sta per arrivare e promette di terrorizzare gli spettatori con cinque nuovi racconti, anticipati nel primo trailer ufficiale.

Tutte le puntate della quarta stagione di American Horror Stories debutteranno su Hulu il 15 ottobre: un periodo a dir poco perfetto, considerando la vicinanza di Halloween.

American Horror Stories 4: anticipazioni e dove vederla

I titoli degli episodi, rivelati nel trailer di AHS 4, includono “The Thing Under the Bed”, “Backrooms”, “Clone”, “Leprechaun” e “X”. Ogni puntata sembra promettere un’esperienza unica ed agghiacciante, con un montaggio frenetico che si concentra su alcuni tra i momenti più inquietanti. Possiamo infatti osservare Debby Ryan minacciata da un mostro sotto il letto, Michael Imperioli brandire una pala e Victor Garber in versione omicida.

Desta molta curiosità la presenza di Henry Winkler, noto per il suo ruolo in un’altra popolarissima serie tv del passato, vale a dire Happy Days. L’apparizione di Winkler non sembra casuale: suo figlio, Max Winkler, ha diretto alcuni episodi delle precedenti stagioni di American Horror Stories, mentre la moglie di Max, Jessica Barden, ha recitato in due puntate.

Spin-off di American Horror Story, la serie di Ryan Murphy si distingue per il suo formato antologico che ricorda i grandi classici della serialità televisiva come The Twilight Zone. Mentre la serie madre si sviluppa con storie “stagionali” basate su un unico filo conduttore, American Horror Stories presenta episodi indipendenti, ognuno dei quali basato su un diverso racconto horror.

Dal debutto nel 2021, lo show ha catturato l’attenzione per l’uso dell’iconografia horror allo scopo di affrontare temi sociali contemporanei. Nel corso delle diverse stagioni, la serie ha coinvolto un cast di alto livello che comprende Gwyneth Paltrow, Judith Light, Billie Lourd, Alicia Silverstone e Matt Bomer. Ricordiamo infine che, in Italia, American Horror Stories 4 sarà disponibile in streaming su Disney+ ma, al momento, non è ancora stata comunicata la data d’uscita.