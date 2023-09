MENO di 130€ per questo tablet Android con 2 Sim e 128GB

Se stai cercando un tablet economico da regalare a tuo figlio che sia semplice da usare e con delle buone caratteristiche tecniche, allora oggi l’hai trovato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Blackview Tab 12 Pro a soli 129,99 euro, invece che 189 euro.

È chiaro che a una cifra così bassa andrà a ruba perciò dovrai essere davvero veloce. Oggi grazie a questo sconto del 31% avrai un notevole risparmio e soprattutto un ottimo dispositivo. Ha un bellissimo e generoso display FHD+, un processore potente, una grande batteria e la possibilità di inserire due Sim.

Tablet Blackview 12 Pro: rapporto qualità prezzo eccellente

Sicuramente non passa inosservato il rapporto qualità prezzo molto vantaggioso. Nonostante costi pochissimo monta un potente processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM espandibili virtualmente a 14 GB. Possiede il sistema operativo Android 12 che è molto fluido e veloce, nonché intuitivo. E come spazio di archiviazione avrai ben 128 GB.

Ha uno spessore di 7,4 mm e pesa solo 430 grammi quindi risulta davvero leggero e maneggevole. Eppure è dotato di un fantastico display FHD+ da 10,1 pollici. Possiede 2 altoparlanti potenti e una super batteria da 6580 mAh in grado di durare per tantissimo tempo. Ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 5 MP. E potrai inserire fino a 2 Sim.

Come dicevo se vuoi spendere il meno possibile questo è assolutamente il tablet che devi comprare. Fai presto però perché la promozione non durerà in eterno. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Blackview Tab 12 Pro a soli 129,99 euro, invece che 189 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.