MediaWorld Computer che Passione: PC, notebook e tablet scontatissimi

MediaWorld ha inaugurato una nuova promozione davvero interessante. Computer che Passione è l’occasione giusta per acquistare PC, tablet e notebook a prezzi ultra scontati. Le migliori offerte le trovi solo in questo volantino.

Approfittane perché dureranno fino al 27 maggio 2022, salvo esaurimento scorte. Tra le offerte Notebook e Convertibili, di MediaWorld, acquisti l’incredibile Apple MacBook Pro 13″ 256GB M1 a soli 1.229 euro, invece di 1.479 euro.

Potrai addirittura pagarlo solo 61,45 euro al mese senza interessi grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Così, a questo super prezzo, ti porti a casa un notebook davvero eccezionale. Grazie al Chip Apple M1 scoprirai livelli di velocità e potenza mai visti prima.

La grafica di questo Apple MacBook Pro 13″ M1 è davvero formidabile e 5 volte più rapida dei modelli precedenti. La tecnologia Neural Engine assicura performance di apprendimento automatico fino a 11 volte migliori. Se cerchi affidabilità e prestazioni questo è l’articolo giusto.

MediaWorld Computer che Passione: tanti tablet in offerta oltre a PC

MediaWorld Computer che Passione non è solo PC e notebook, ma anche tablet. Ce ne sono davvero tantissimi in super offerta e delle migliori marche. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello uno dei modelli più amati.

Stiamo parlando dell’intramontabile Samsung Galaxy Tab A8 a soli 205,99 euro, invece di 279,90 euro. Anche in questo caso potrete decidere se pagarlo in comode rate a partire da 10,30 euro al mese, senza interessi grazie al Tasso Zero di MediaWorld.

Il suo ampio display da 10,5 pollici è davvero immersivo e offre una qualità visiva molto realistica e piacevole. Il design classico, ma allo stesso tempo contemporaneo, lo rende uno strumento comodo ed elegante da portare sempre con sé con orgoglio e vanto.

4GB di RAM e 64GB di memoria interna sono gestiti dall’eccezionale processore Octa-Core e da una batteria ultra potente da 7.040 mAh. Quindi velocità e portabilità con questo modello sono portate agli eccessi.

Infine, nelle offerte PC Desktop All-In-One e Monitor trovi lo splendido HP 24-DP1010NL 24″ a soli 599 euro, invece di 749 euro. Pagalo a rate da 29,95 euro al mese. Tanto gli interessi sono azzerati grazie al Tasso Zero di MediaWorld.

Si tratta di un ottimo All-in-One che però garantisce tutta la potenza di un tower. Il processore Intel Core I3 soddisfa anche le esigenze più complesse, mentre gli 8GB di RAM garantiscono prestazioni da urlo. Inoltre, con 512GB di memoria interna potrai installare tutti i tuoi programmi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.