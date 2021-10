MediaTek vuole portare il Ray Tracing sui telefoni Android

Il Ray Tracing sta gradualmente diventando una parte essenziale della grafica dei giochi di nuova generazione e, di fatto, serve per simulare il comportamento naturale della luce. La tecnologia permette di avvicinarci a immagini realistiche anche nei titoli più impegnativi.

Il Ray Tracing sui device con SoC Exynos e MediaTek

Questa feature la si può avere con le schede grafiche della serie NVIDIA RTX, presentate nell'agosto 2018. Con gli sforzi di AMD e Samsung, il ray tracing raggiungerà anche gli smartphone con il nuovo chip Exynos 2200.

È logico pensare che i competitor non vogliano restare indietro in questa direzione. Il chipmaker MediaTek, supportato da ARM e Tencent, ha presentato il primo toolkit SDK ray-tracing basato su estensioni Vulkan per terminali di punta mobili.

L'OEM di Taiwan ha annunciato nel gennaio di quest'anno per il processore Dimensity 1200 con il sottosistema grafico Mali-G77 MC9. In questa fase, la tecnologia funziona a livello software, ma in futuro dovrebbe diventare hardware.

L'RT MediaTek SDK utilizza le pipeline di rendering di Tencent e l'estensione Vulkan. Il produttore di SoC ha affermato che la partnership con ARM e Tencent Games porterà una tecnologia grafica all'avanguardia anche nella serie Dimensity di piattaforme mobili.

Geraint North, Senior Director of Ecosystem and Engineering of Arm, ha dichiarato:

Le future GPU Mali miglioreranno in modo significativo le prestazioni della tecnologia di ray tracing sui dispositivi mobili attraverso l'accelerazione hardware. La collaborazione di Arm con MediaTek e Tencent Games in quest'area renderà più semplice per gli sviluppatori esplorare i vantaggi del ray tracing sui giochi mobili, garantendo che i contenuti con questa tecnologia possano essere portati su dispositivi multipiattaforma in diversi ecosistemi, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Inoltre, MediaTek ha dichiarato in un comunicato stampa che continuerà a fare ricerca e sviluppo sulla grafica. L'obiettivo è aiutare gli sviluppatori di giochi e i produttori di dispositivi ad offrire una grafica di gioco realistica e portarli così al livello successivo.

Inoltre, il Dr. Youming Cao, Associate of MediaTek Computing and Artificial Intelligence Technology Group Business Unit ha dichiarato: