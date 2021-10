MediaTek è inarrestabile: Qualcomm trema

MediaTek ha appena registrato una crescita del 26,5% su base annua dei ricavi delle vendite a settembre. Di fatto, in queste ore, il colosso taiwanese ha appena rivelato la sua relazione finanziaria per il mese di settembre 2021 la scorsa settimana.

MediaTek: a settembre c'è stata una crescita incredibile

L'azienda ha registrato una forte crescita con un fatturato totale di 47,906 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (circa 1,71 miliardi di dollari USA).

Secondo il rapporto finanziario, il colosso taiwanese della produzione di chip ha registrato una notevole crescita del 26,5 percento delle entrate di vendita rispetto allo stesso mese del 2020. Inoltre, la compagnia ha persino registrato una crescita dell'11,91% mese su mese. Questa cifra segna un nuovo traguardo storico per l'azienda, che ha visto una grande performance nel terzo trimestre. In particolare, i risultati dei primi tre trimestri di quest'anno hanno persino superato le aspettative di vendita annuali per l'intero 2020.

Nel terzo trimestre del 2021, il fatturato consolidato è stato di 131,174 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (circa 4,68 dollari USA). Questo segna un aumento del 4,3% trimestre su trimestre e un tasso di crescita annuo del 34,7%, in linea con la precedente stima del marchio.

D'altra parte, il fatturato totale dei primi 9 mesi ha raggiunto i 364,76 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (circa 13 miliardi di dollari americani), con un aumento considerevole del 61,5%.

MediaTek annuncerà a breve la sua relazione finanziaria per il terzo trimestre e dovrebbe rivelare presto i suoi piani per il quarto trimestre o addirittura il prossimo anno.

Nelle news correlate, sappiamo che presenterà a breve un SoC di punta costruito secondo un processo architettonico a 4 nm: si chiamerà Dimensity 2000 5G e alimenterà i futuri top di gamma cinesi.