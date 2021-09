Si dice che Mediatek Dimensity 2000 sia il nuovo SoC di punta del colosso taiwanese basato sul processo costruttivo a 4nm di TSMC.

MediaTek Dimensity 2000: il primo al mondo costruito a 4 nm

Sia Qualcomm che MediaTek si stanno preparando per il lancio dei loro processori mobili di fascia alta di nuova generazione. Mentre avevamo recentemente segnalato che il nuovo SoC della serie Snapdragon 8XX sarebbe stato costruito sul processo Samsung a 4 nm, un nuovo rapporto ha suggerito che anche il prossimo processore della serie Dimensity 2000 utilizzerà un nodo a 4 nm, ma di TSMC.

La notizia arriva dal tipster @肥威 che ha affermato su Weibo che l'imminente ammiraglia di prossima generazione Dimensity 5G sarà abbastanza efficiente dal punto di vista energetico poiché sarà basato sull'ultimo nodo di processo a 4 nm di TSMC. Ha inoltre aggiunto che le specifiche di questa CPU saranno notevoli grazie alla sua architettura ARM V9, la quale gli consentirà di offrire prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente.

D'altra parte, avevamo anche riportato su un nuovo rumor dal prolifico tipster Digital Chat Station che affermava che lo Snapdragon 898 dovrebbe essere basato sul processo a 4 nm di Samsung. Il gigante tecnologico sudcoreano produrrà la variante base, mentre, secondo quanto si apprende, TSMC realizzerà le sue varianti Plus verso la metà dell'anno 2022. Tuttavia, tenete presente che si tratta ancora di rapporti non confermati, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale” per il momento.

Tuttavia, negli ultimi tempi MediaTek ha guadagnato terreno nel mercato dei processori per smartphone. Ora è un notevole concorrente in più segmenti di mercarto e attraverso il prossimo SoC potrebbe cercare di rivaleggiare al meglio con le CPU Snapdragon nel settore dei terminali premium, attualmente dominato da Qualcomm.

Restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo nuovi dettagli non appena saranno disponibili.

