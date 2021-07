Nel settore dei chip mobili, ci sono poche aziende che si sfidano e che si fanno concorrenza nel mercato. Abbiamo le soluzioni Snapdragon di Qualcomm, i chipset Dimensity di MediaTek, gli Exynos di Samsung e i Kirin di Huawei. Non dimentichiamo i Bionic di Apple.

MediaTek vs Qualcomm: nel 2022 ci sarà una lotta fra le due rivali

Tuttavia, con tutti i problemi tra gli Stati Uniti e Huawei, i SoC HiSilicon sono ora “esauriti“. Ciò significa che Snapdragon, Dimensity ed Exynos sono ora i principali attori del settore nell'ambito di Android. Apple è fuori dai giochi in quanto i suoi processori si rivolgono ai soli prodotti hardware del brand, mente gli Exynos sono fondamentalmente per i telefoni Samsung (o al massimo Vivo/Motorola). In parole povere: la battaglia è tra Snapdragon e Dimensity.

Il riconoscimento dei chip 5G (Dimensity) di MediaTek da parte dei produttori cinesi ha portato l'azienda ad ottenere il primo posto nel settore. Nel secondo trimestre del 2021, le entrate della società sono quasi raddoppiate. Tuttavia, quest'ultima è sempre stata nell'ombra di Qualcomm nel mercato di punta. Secondo nuovi rumor, adesso l'azienda conquisterà il mercato dei prodotti premium. Rilascerà il suo SoC Dimensity 2000 a 4 nm; gli smartphone con questo chip costeranno oltre 5.000 yuan (774 dollari).

Nell'era 3G e 4G, i chip MediaTek sono stati spesso utilizzati nel mercato di fascia bassa. La maggior parte dei telefoni che costavano più di 3.000 yuan ($ 465) hanno utilizzato, principalmente, chip Qualcomm Snapdragon. Ora, nell'era 5G, con l'attuale serie Dimensity 800/1100/1200, il prezzo degli smartphone basati su chip SoC 5G si è abbassato drasticamente a 2000 yuan ($ 310) circa.

L'arma di MediaTek per penetrare nel mercato di punta sarò la line-up Dimensity 2000 che lancerà alla fine dell'anno. Tuttavia, il SoC Dimensity 2000 non sarà l'unico ad arrivare in commercio.

Qualcomm svelerà anche il SoC Snapdragon 898 e si evince che, anch'esso, utilizzerà un processo a 4 nm di TSMC. Il super core della CPU sarà il Cortex-X2, mentre la GPU verrà aggiornata all'A79. Il prezzo dei telefoni cellulari con chip Dimensity 2000 non sarà economico.

