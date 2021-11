MediaTek: il SoC Dimensity 2000 avrà un altro nome

Un noto informatore ha appena rivelato che il processore Dimensity 2000 di MediaTek avrà un moniker diverso da quello che abbiamo conosciuto finora.

MediaTek Dimensity 9000 al posto del Dimensity 2000?

Il produttore di semiconduttori taiwanese ha fatto un ritorno in grande stile nel segmento dei chip mobili di fascia alta con il lancio della serie Dimensity 1000. La società sta pianificando di svelare un successore del suddetto processore e le voci precedenti suggeriscono che il chipset premium di prossima generazione porti con sé il ​​​​moniker Dimensity 2000.

Tuttavia, è emersa una nuova indiscrezione che suggerisce che il dispositivo sarà commercializzato con un nome diverso. Il noto informatore Ice Universe ha rivelato tramite un post su Weibo che il SoC di nuova generazione di casa MediaTek sarà noto come Dimensity 9000.

Questo rumor avviene nello stesso momento in cui si dice che il chipset Snapdragon 898 di prossima generazione di Qualcomm disponga di uno schema di denominazione diverso, ovvero Snapdragon 8 Gen1.

Secondo quanto riferito, il presunto Dimensity 9000 si basa sul processo a 4 nm di TSMC. La CPU pare che sia composta da un super core Cortex X2 da 3,0 GHz + tre core Cortex A710 + quattro piccoli core Cortex A510, mentre la GPU dovrebbe essere la Mali-G710 MC10, leggermente meno prestante della Adreno 730 di cui sarà dotato lo Snapdragon 898.

Il Dimensity 9000 probabilmente non sarà potente come lo Snapdragon 898, ma probabilmente non resterà troppo indietro. Poiché utilizzerà il processo a 4 nm di TSMC, potrebbe fornire un consumo energetico migliore rispetto alla controparte del chipmaker americano. Quest'ultimo infatti, si baserà sul nodo architettonico a 4 nm di Samsung.

Il chipset premium di nuova generazione di MediaTek dovrebbe fare il suo debutto all'inizio del 2022.