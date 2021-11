MediaTek: sta arrivando il primo SoC a 4 nm

Il produttore di chip taiwanese MediaTek ha appena annunciato su Twitter l'arrivo del suo ultimo processore di punta. Secondo l'azienda, il suo SoC più avanzato utilizzerà il processo di produzione a 4 nm.

MediaTek: il Dimensity 2000 arriverà nel 2022?

La società afferma inoltre che questo chip sarà presto ufficiale. Sfortunatamente, non ha fornito alcuna informazione sul nome o sulla data di lancio. Tuttavia, ci aspettiamo che questo processore disponga di ottime prestazioni. Secondo le indiscrezioni, questo chip potrebbe essere il famigerato Dimensity 2000. L'azienda ha scritto: “Stiamo arrivando ​​all'incredibile con il nostro chip più avanzato di sempre, costruito con tecnologia di processo a 4 nm. Più potenza in tasca, presto in arrivo”.

Il post di Twitter viene fornito con un video che enfatizza la potenza del suddetto SoC e una durata della batteria quasi “infinita”. Secondo i rapporti precedenti, Dimensity 2000 verrà costruito secondo il processo di produzione a 4 nm di TSMC. La CPU sarà composta da 1 core super grande x 3,0 GHz X2 + 3 core grande x 2,85 GHz + 4 core piccolo da 1,8 GHz. Inoltre, questo chip verrà fornito con una GPU Mali-G710 MC10.

Al momento, le specifiche di Dimensity 2000 e Snapdragon 898 sembrano essere molto simili (l'SD di Qualcomm è costruito anch'esso con un'architettura a tre cluster, inclusi core super-large, large core e small core) e il punteggio AnTuTu di quest'ultimo dovrebbe superare 1 milione punti. Vale la pena notare che la produzione di massa e la commercializzazione del chipset di MediaTek sarà successiva a quella del SoC di Qualcomm.

Mentre quest'ultimo verrà lanciato quest'anno, il Dimensity 2000 dovrebbe arrivare nel primo trimestre del prossimo anno.

Rise to incredible with our most advanced chip yet, built with 4nm process technology. More power in your pocket — coming soon. https://t.co/6i16pa9ofz #MediaTek #MediaTekDimensity — MediaTek (@MediaTek) November 11, 2021

Oggi il tipster molto affidabile Ice Universe ha condiviso uno screenshot di AnTuTu che mostra il primissimo punteggio di riferimento per uno smartphone con Dimensity 2000. L'identità di questo smartphone non è stata rivelata, anche perché forse si basa su un'unità di test per il chipset. Tuttavia, il risultato è sufficiente per dimostrare che MediaTek non sta affatto andandoci piano con il suo prossimo chip di punta. Il Dimensity 2000 ha infranto alcune barriere nell'AnTuTu Benchmark raggiungendo un punteggio di ben 1.002.220 punti.

Curiosamente, l'app mostra due avvisi che indicano che il punteggio non è stato verificato online e anche che è oltre il livello “normale”. Ovviamente, AnTuTu non è ancora pronto per i chipset 2022, ma presumiamo che un punteggio di 1 milione o più diventerà il nuovo “stndard”… a meno che gli sviluppatori del software non riducano leggermente la “base di punteggio”.

È interessante notare che lo smartphone MediaTek Dimensity 2000 che eseguiva AnTuTu probabilmente è un prodotto prototipale. Quindi potremmo avere risultati ancora più alti o più bassi con il device definitivo.