Dimensity 9000: cresce del doppio il costo del SoC di MediaTek

Come ben sappiamo MediaTek Dimensity 9000 è il primo SoC per smartphone realizzato con processo produttivo a 4 nm ma, secondo un inedito rumor, sembra che il System on a Chip del colosso taiwanese avrà un costo significativamente superiore a quello del suo predecessore.

Secondo il famoso e affidabile leaker Digital Chat Station, infatti, il prezzo di MediaTek Dimensity 9000 sarebbe almeno il doppio rispetto quello del Dimensity 1200 lanciato ormai qualche mese fa.

Il costo di MediaTek Dimensity 9000 è maggiore del modello precedente

A causa dell'aumento del costo del nuovo processore, inoltre, è altamente probabile che il nuovo SoC non verrà introdotto all'interno di nuovi smartphone Android di fascia media e fascia medio-bassa, come invece è accaduto con il Dimensity 1200 presente su OnePlus Nord 2, Xiaomi 11T, Redmi Note 10 Pro e tanti altri device di fascia media.

Se da un lato l'incremento del costo di MediaTek Dimensity 9000 lo terrà lontano dai nuovi device di fascia media attesi il prossimo anno, le informazioni a disposizione del leaker indicano che il SoC avrà comunque un costo molto più vantaggioso di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, atteso al lancio fra pochi giorni durante il Tech Summit di Qualcomm.

Se questo rumor dovesse rivelarsi azzeccato, gli OEM Android avranno comunque l'opportunità di scegliere un SoC con prestazioni del tutto simili a quelle della controparte Qualcomm – tutto sommato i benchmark segnano una lieve disparità di prestazioni tra i due SoC – ma a un prezzo di vendita molto più vantaggioso.