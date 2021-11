Qualcomm Snapdraon 8 Gen 1: punteggio RECORD su AnTuTu

Qualcomm ha confermato che il suo SoC mobile di punta di nuova generazione si chiamerà Snapdragon 8 Gen 1. Il produttore di chip americano ha persino rivelato che questo SoC sarà annunciato ufficialmente il 30 novembre. Prima di ciò, il chipset è stato sottoposto a benchmark su AnTuTu con oltre un milione punti.

Snapdragon 8 Gen 1 si mostra su AnTuTu e stupisce tutti

Il prossimo Snapdragon 8 Gen 1 è diventato il primo processore mobile del chipmaker americnao a superare 1 milione di punti (10.35.020 punti) su AnTuTu Benchmark. Questa informazione proviene da uno screenshot condiviso da un profilo Weibo chiamato 科技晚8点. Sfortunatamente, l'immagine sul portale mostra la ripartizione del punteggio nelle diverse categorie.

Vale la pena notare che anche il MediaTek Dimensity 9000 appena presentato ottiene oltre un milione di punti (10.07.396 punti) su AnTuTu Benchmark. Tuttavia, non è uno score alto come quello del rivale Snapdragon prossimo al debutto. Per fare un confronto, i chipset Qualcomm e MediaTek di ultima generazione segnano rispettivamente circa 850K (Snapdragon 888) e 690K (Dimensity 1200).

Sebbene ci sia ancora una differenza di prestazioni tra i due, le nuove versioni sembrano essere migliori dei loro predecessori in termini di punteggi. Comunque, c'è da dire che i benchmark raccontano solo metà della storia. Le prestazioni reali di un prodotto dipendono molto dalle ottimizzazioni hardware e software; non di meno, ci sono anche altri fattori che influiscono. Pensiamo alla capacità delle memorie UFS, delle RAM, della leggerezza della UI e molto altro ancora.

Detto questo, quali sono le voste aspettative sui prossimi telefoni Android premium con a bordo i SoC Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000? Fatecelo sapere.