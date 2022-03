Qualcomm: nuovi chip per supportare l'audio senza perdita di dati

Qualcomm ha trovato un modo per supportare l'audio senza perdita di dati tramite le cuffie Bluetooth. Si pensa già al futuro: Apple potrebbe essere la prossima azienda a ricevere questa feature?

Da quando l'OEM di Cupertino ha introdotto l'audio lossless in Apple Music, i limiti della tecnologia BT in merito alla larghezza di banda sono diventati molto chiari. Tuttavia, mentre il mondo si muove verso un futuro con le cuffie wireless, le società hanno lavorato per fornire un audio lossless tramite una connessione wireless, che è esattamente ciò che il chipmaker americano ha appena annunciato.

Qualcomm: la novità svelata apre le porte al futuro di Apple

La società di semiconduttori questa settimana ha appena svelato due nuovi chip per cuffie wireless in grado di fornire audio lossless tramite Bluetooth. Denominati “S3” e “S5“, i nuovi SoC di Qualcomm combinano la tecnologia Bluetooth 5.3 con un nuovo codec audio basato su aptX Adaptive per trasmettere bitrate più elevati, che consentono una qualità sonora senza perdita di dati.

I dispositivi con i nuovi chip supporteranno una qualità lossless regolare completa (indicata anche come qualità CD) e audio ad alta risoluzione parziale (che di solito richiede un convertitore da digitale ad analogico).

Sfortunatamente, la mela non trarrà vantaggio da questa nuova tecnologia, poiché richiede anche uno smartphone o un tablet con un chip Qualcomm. Ma ci domandiamo: Apple sarà la prossima compagnia ad introdurre la propria funzionalità audio lossless mediante BT?

Intanto, ricordiamo che quando Tim Cook ha presentato le AirPods Max, l'azienda è stata criticata per non aver incluso il supporto audio lossless nelle sue cuffie premium.

Fortunatamente, sembra che la società voglia ancora portare senza perdite sulle AirPods in futuro. Nel dicembre 2021, Gary Geaves, vicepresidente dell'acustica di Apple, si è lamentato in un'intervista dei limiti del Bluetooth, affermando anche che l'azienda desidera una tecnologia con “più larghezza di banda“.

Poche settimane dopo, l'analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato a 9to5Mac che la prossima generazione di AirPods Pro dovrebbe presentare un supporto lossless. Ciò suggerisce che il colosso di Cupertino sta lavorando su nuove tecnologie per trasmettere audio a bitrate più elevati mediante un'opzione innovativa.

Poiché la società continua a promuovere il lossless come caratteristica principale di Apple Music, ciò sembra del tutto probabile.