MediaTek ha appena raggiunto una quota record del 43% per le spedizioni di AP/SoC per smartphone. Questo è quanto si evince da un recente report emerso in rete.

MediaTek: quota di mercato pari al 43,8%

Il chipmaker di Taiwan ha visto una crescita considerevole nel mercato dei SoC per telefoni negli ultimi mesi. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato che l'azienda è riuscita a catturare una quota di mercato record del 43% per le sue spedizioni AP (processore di applicazioni)e SoC (System on Chip) per device mobili.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, le spedizioni di SoC e AP di MediaTek sono cresciute di un 31% anno su anno (YoY) nel secondo trimestre di quest'anno. La crescita arriva grazie alla crescita esplosiva delle spedizioni di telefoni abilitati al 5G rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Pertanto, la società ha detenuto una quota di mercato dominante del 43% per i SoC nel secondo trimestre del 2021, con i suoi chip LTE che hanno visto anch'essi spedizioni elevate.

Nel frattempo, Qualcomm è stata colpita dai problemi di fornitura dei componenti e dai rendimenti inferiori. Ad ogni modo, è riuscita a dominare le spedizioni di modem in banda base 5G con una quota di mercato del 55%. Inoltre, il marchio ha anche riallineato la sua strategia di approvvigionamento di componenti che dovrebbe contribuire ad aumentare la sua offerta e i guadagni complessivi.

Samsung, d'altra parte, è riuscita a conquistare solo il 10% della quota di mercato delle spedizioni in banda base 5G ed è anche scivolata in quinta posizione con una quota del 7% di spedizioni totali di SoC dietro ad Apple e UNISOC che detenevano rispettivamente il 14 e il 9% delle quote di mercato.

Il direttore della ricerca Dale Gai ha dichiarato:

MediaTek ha dominato il mercato dei SoC per smartphone con la sua quota più alta di sempre del 43%, guidata da un portafoglio 5G competitivo nel segmento medio-basso e senza grandi vincoli di fornitura. Rispetto a Qualcomm, MediaTek ha beneficiato di minori vincoli di fornitura nella prima metà del 2021, inclusi RFIC (circuiti integrati a radiofrequenza), circuiti integrati di gestione dell'alimentazione (PMIC) e rendimenti di produzione stabili da TSMC. Le spedizioni di SoC 4G hanno ulteriormente aiutato MediaTek a rafforzare la sua posizione di leader.

