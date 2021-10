MediaTek batterà nuovamente Qualcomm nel 2022

MediaTek Dimensity 2000 sarà il 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto allo Snapdragon 898 di Qualcomm: ecco quanto emerge in queste ore da recenti report online.

MediaTek Dimensity 2000 distruggerà lo Snapdragon 898

Un nuovo rapporto ha rivelato dettagli molto interessanti riguardanti la prossima serie di processori di punta MediaTek Dimensity 2000. A quanto pare, il chip arriverà con grandi miglioramenti all'efficienza energetica che gli consentirebbero di migliorare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 898 di nuova generazione.

Secondo un rapporto di MyDrivers, il produttore di chip taiwanese si sta preparando a lanciare il nuovo Dimensity 2000 alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.

Il report online aggiunge che anche il nuovo chip 5G della serie Dimensity di MT sarà più efficiente , e consumerà meno energia rispetto alla controparte Qualcomm Snapdragon 898. Secondo quanto riferito, la differenza tra i due chipst sarà di circa il 20-25 percento, con un punteggio del tutto a favore del processore MediaTek.

Inoltre, oltre all'efficienza energetica, verranno migliorate anche le prestazioni complessive dei chip. Il giornale online suggerisce che i miglioramenti saranno abbastanza notevoli da rendere i nuovi chipset Dimensity 2000 un'ottima scelta per gli smartphone di punta che verranno lanciati il ​​prossimo anno. Secondo recenti leaks poi, il futuro chipset arriverà con un core Cortex X2 e Cortex A79 mentre la sua GPU sarà basata sull'architettura Mali G79.

In particolare, secondo quanto riferito, il SoC sarà basato su un processo architettonico a 4 nm di TSMC, che gli consentirà di offrire una migliore efficienza in termini prestazionali.

Inoltre, i miglioramenti della tecnologia dovrebbero offrire anche AI ​​avanzata, IP multimediale e l'esclusiva architettura aperta Dimensity 5G. Tenete presente che questo è ancora un rumor non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per il momento e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti.