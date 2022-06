Mediaset: entro fine anno tutti i canali saranno in HD

Mediaset ha annunciato che entro il 17 luglio 2022 tutti i suoi canali su Tivùsat saranno in alta definizione. A questa notizia si è aggiunto anche l’annuncio che entro fine anno tutti i suoi canali sul digitale terrestre passeranno saranno solo in HD.

Una novità che farà piacere soprattutto a coloro che si sono già adoperati per acquistare un televisore o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Tuttavia, si tratterà di un disagio per chi, al contrario, ancora non ha provveduto all’acquisto di un apparecchio di ultima generazione.

L’arrivo della tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10, come spesso abbiamo ripetuto, è ormai vicino. Infatti, con il 28 giugno si concluderà il processo di refarming del digitale terrestre. Si tratta di una svolta epocale perché ciò renderà tutti i canali compatibili con la nuova piattaforma.

Come Mediaset anche Rai e tutte le altre emittenti nazionali e regionali, per tappe divise in aree geografiche per Regioni, hanno abbandonato la frequenza 700MHz e adottato la nuova Sub 700MHz. La vecchia banda, utilizzata in precedenza per le trasmissioni radiotelevisive, ora verrà utilizzata dagli operatori di telefonia mobile per lo sviluppo del 5G.

Rivoluzione Mediaset: tutti i canali in HD

Tutti in attesa quindi del prossimo upgrade di Mediaset che, entro la fine del 2022, passerà tutti i suoi canali in HD, come sta già facendo, in stadio avanzato, su Tivùsat. Sarà perciò evidente la qualità delle immagini dato che si passerà alla codifica Mpeg4.

Nondimeno, ciò comporterà lo spegnimento definitivo della precedente codifica Mpeg2. Anche se non sarà ancora arrivato il DVB-T2, questa operazione porterà tutti i canali Mediaset in alta definizione a 1080i. Una buona notizia, ma solo per chi ha un apparecchio compatibile a questa tecnologia.

Se sei tra i ritardatari non ti preoccupare. Attualmente sono disponibili diverse soluzioni molto interessanti per adeguarti. Solamente sarà necessario decidere se acquistare un televisore o un decoder digitale terrestre.

Nel dubbio potresti già adeguarti spendendo all’incirca solo una ventina di euro. Su Amazon trovi l’ottimo Decoder Digitale Terrestre Mini Leelbox a soli 21,66 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di una soluzione compatta che si installa nascosta dietro il televisore.

Avendo una presa SCART, oltre alla classica HDMI, risulta compatibile anche con i dispositivi più datati. Una volta collegato basterà avviare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione molto facile.

In questo modo, nel momento in cui Mediaset porterà tutti i suoi canali in HD, anche tu potrai goderti l’alta risoluzione e, soprattutto, con pochi euro accoglierai il nuovo digitale terrestre DVB-T2 a braccia aperte e senza alcun problema o disagio.

