Decoder digitale terrestre o televisore: quale scegliere e perché

Ormai il prossimo switch off definitivo al nuovo digitale terrestre è vicino. Non c’è più molto tempo per adeguarsi a questo cambio epocale. Perciò, se non hai un apparecchio adatto, è necessario che ti attrezzi velocemente ad acquistarne uno.

Le alternative sono solo due. O scegliere un decoder digitale terrestre, piccolo, economico e valido, oppure optare per un nuovo televisore, smart e moderno, sicuramente un affare. Tuttavia, i dubbi su quale delle due soluzioni scegliere sono tanti.

Da una parte si parla di una spesa che si avvicina alla ventina di euro, però si avranno sempre due dispositivi da gestire contemporaneamente. Dall’altra, invece, si parte da 100 euro a salire per una buona soluzione.

Perciò, se ti stai trovando in questa situazione, ti sarà utile la nostra breve guida all’acquisto per adeguarti al nuovo digitale terrestre. In questo articolo capirai se per te è più adatto un decoder o un televisore.

Ovviamente, ti indicheremo anche alcuni prodotti interessanti e scontati che puoi trovare su Amazon. Si tratta di pure indicazioni che però vi faranno risparmiare tempo e, sicuramente, denaro visto i prezzi molto interessanti.

Digitale terrestre: quando acquistare un decoder

Quando è meglio acquistare un decoder digitale terrestre? Non ci sono corsie preferenziali per questa decisione. Ad ogni modo, alcune condizioni potrebbero proprio indirizzarvi a questo acquisto sicuramente più economico rispetto a un televisore nuovo di pacca:

il vostro televisore è ancora in ottimo stato , funziona bene e la qualità è buona;

è ancora in , funziona bene e la qualità è buona; avete comunque una smart TV , anche se con sintonizzatore non compatibile al DVB-T2;

, anche se con sintonizzatore non compatibile al DVB-T2; avete intenzione di acquistare un nuovo TV, ma siete in attesa che quello che vi piace vada in promozione ;

; se non volete spendere molto, infatti i decoder più interessanti costano circa una ventina di euro.

Tra i decoder digitale terrestre più acquistati e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, su Amazon trovi due varianti. Il classico box rettangolare da appoggiare sotto o a fianco della TV, come il Decoder DVB-T2 Edision Picco T265 a soli 22,90 euro, invece di 27,90 euro. Un ottimo prodotto con presa sia HDMI che SCART, per i televisori più datati.

Oppure, il Decoder a scomparsa Leelbox a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro. Anche in questo caso abbiamo due prese disponibili, una HDMI e una SCART. Il vantaggio di questo apparecchio è che rimane nascosto dietro il televisore e con il telecomando universale potrai gestire tutti e due i dispositivi.

Quando acquistare un nuovo televisore

Vediamo ora quando, invece, è necessario acquistare un nuovo televisore compatibile con il digitale terrestre DVB-T2. Innanzitutto, occorre precisare che acquistare una Smart TV è una scelta più importante. Dovrete decidere di quanti pollici sceglierla in base anche allo spazio che avete e alla stanza in cui volete collocarla.

Inoltre, ci sono diverse soluzioni anche in base alla resa grafica del display. La tecnologia degli schermi, nel corso degli anni ha fatto passi da gigante, proponendo sempre nuove soluzioni che accentuano la realisticità delle immagini e dei colori trasmessi.

Queste però sono scelte soggettive, quindi personali. Concentriamoci invece sul vero scopo di questa guida, ovvero dirti quando dovresti optare per un televisore e non per un decoder digitale terrestre più economico:

il tuo televisore è decisamente datato e la resa grafica è scadente;

è decisamente e la resa grafica è scadente; se non hai la tecnologia HD e vuoi invece godere di immagini più nitide e ricche di dettagli;

e vuoi invece godere di immagini più nitide e ricche di dettagli; nel caso in cui il televisore ha davvero troppi anni e potrebbe lasciarti da un momento all’altro.

Tra le tante in offerta, su Amazon trovi a un prezzo sorprendente la fantastica Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ a soli 180 euro, invece di 199,99 euro. Un vero affare per questa smart TV che ha davvero tutto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.