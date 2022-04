McAfee Total Protection: sicurezza completa e definitiva al 50% di sconto

Proteggere i propri dispositivi significa mettere al sicuro informazioni personali, dati bancari, conti correnti online, acquisti online e privacy. Poche volte si riflette su cosa oggi siamo in grado di fare semplicemente con uno smartphone. Molti lo utilizzano non solo per chiamare, ma anche per acquistare, verificare il saldo del conto, inviare bonifici o attivare sistemi di pagamento NFC con carte di credito o di debito compatibili. Ecco perché è indispensabile scegliere McAfee Total Protection.

Non si tratta solo di un antivirus, ma questo software include anche un sistema di navigazione sicura, gestione password e una buona VPN. In altre parole McAfee Total Protection si può tradurre con sicurezza completa e definitiva. Tra l'altro oggi la paghi la metà. Sottoscrivi l'abbonamento con il 50% di sconto e paga il primo anno solo 44,95 euro, invece di 99,95 euro. Potrai proteggere fino a 5 dispositivi. Comunque sono disponibili fino a tre piani differenti, a seconda delle esigenze di ogni singolo utente.

Grazie a questa applicazione sarai tranquillo su tutti i sistemi operativi più diffusi. Infatti, trovi la sua app per Windows, Linux, Android e iOS. Potrai dormire sonni tranquilli e navigare serenamente con la certezza che tutti i tuoi dati personali e sensibili sono al sicuro, protetti da questo eccezionale 4 in 1. Scegli l'azienda leader in sicurezza informatica, acquista un prodotto McAfee.

McAfee Total Protection è la soluzione giusta se cerchi protezione totale e sicurezza

McAfee Total Protection è molto più che un semplice sistema antivirus. Si tratta di un software professionale in grado di proteggere completamente qualsiasi tuo dispositivo Windows, Linux, Android o iOS. Scegli uno dei tre piani disponibili, tutti con il 50% di sconto valido per l'abbonamento di un anno: