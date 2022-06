McAfee Total Protection: antivirus, VPN e web sicuro a meno di 50€

Il piano Family di McAfee Total Protection, il pacchetto che include antivirus premium, navigazione Web e sicura e gestione password con VPN per la protezione di 10 dispositivi, è disponibile in offerta al prezzo imperdibile di soli 49,95€ per il primo anno. Grazie a questo sconto, infatti, risparmierai 60€ sul prezzo di listino di 109,95€.

Compatibile con sistemi Windows, macOS, Android e iOS, puoi pagare con carta di credito, debito e PayPal ed usufruire comunque di una garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

McAfee Total Protection: la protezione completa per tutta la famiglia

Acquistando il tuo abbonamento a McAfee Total Protection, scegliendo il piano Family potrai proteggere fino a 10 dispositivi con una sola licenza usufruendo di:

Antivirus pluripremiato

Secure VPN

Ottimizzazione delle prestazioni

Protezione della rete domestica

Esperti di sicurezza e assistenza online

Compatibilità con più sistemi

Gestore delle password

Navigazione web sicura

McAfee Shredder (elimina completamente i file confidenziali per evitare che ne vengano lasciate tracce)

Archiviazione crittografata

Safe Family, per una navigazione sicura per i più piccoli

Difenditi dagli attacchi dei più recenti virus, malware, ransomware e spyware con McAfee Total Protection: una soluzione che si distingue per la sua eccezionale combinazione di strumenti e funzionalità progettate per la protezione, la tutela della privacy e la sicurezza dell’identità digitale.

Approfitta allora di questa offerta eccezionale e limitata che permette di avere la licenza annuale per 10 dispositivi a soli 49,95€ invece di 109,95€. Riceverai subito l’accesso a tutte le funzioni del pacchetto, con la possibilità di estendere la protezione ai tuoi dispositivi PC Windows, Mac, tablet e smartphone iOS e Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.