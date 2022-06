McAfee: come ottenere Total Protection a metà prezzo

Tutti i tuoi dispositivi dovrebbero essere protetti da un ottimo sistema antivirus che integri le migliori tecnologie di sicurezza informatica. Tuttavia, molti pensano che per far questo sia necessario spendere una fortuna, rinunciandoci e mettendo in pericolo sé stessi e la loro famiglia. Oggi però c’è McAfee Total Protection.

Questo software antivirus è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS. Qualsiasi cosa farai tu o le persone che ami, McAfee Total Protection sarà la protezione definitiva contro qualsiasi minaccia, anche la più recente e pericolosa. Ma come puoi ottenere questa soluzione a metà prezzo?

Semplicemente attivando l’abbonamento in questo istante collegandoti alla pagina speciale dedicata che offre un anno di protezione fino a 5 dispositivi contemporaneamente a soli 44,95 euro, invece di 99,95 euro. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché questa offerta potrebbe terminare a minuti.

McAfee Total Protection: la soluzione definitiva alle minacce informatiche

Oggi non c’è proprio da scherzare con il Web. Tutti siamo in pericolo, anche quando navighiamo semplicemente online. Cybercriminali possono in qualunque momento rubare i dati personali, clonare le carte di pagamento, accedere al conto corrente online personale e tanto altro. Con McAfee Total Protection attivo questo non sarà possibile.

Qualsiasi tipo di attacco e intensità sia, per McAfee non ci sono problemi. Con estrema facilità proteggerà tutti i tuoi dati e quelli dei tuoi famigliari. Ma quali sono le funzioni integrate in questa soluzione per la protezione? Eccole tutte e quante:

antivirus pluripremiato;

pluripremiato; Secure VPN ;

; ottimizzazione delle prestazioni;

delle prestazioni; protezione della rete domestica;

compatibilità con più sistemi;

con più sistemi; gestore delle password ;

; navigazione Web sicura;

McAfee Shredder ;

; archiviazione crittografica;

Safe Family.

Non perdere altro tempo. Ottieni McAfee Total Protection a soli 44,95 euro, invece di 99,95 euro. La protezione definitiva dei tuoi dispositivi e di quelli della tua famiglia è qui e ti sta aspettando, ma l’offerta ha i minuti contati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.