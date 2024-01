MasterChef Italia 13: come guardare la sesta puntata in streaming

L’attesissima sesta puntata di MasterChef Italia sarà in onda questa sera a partire dalle ore 21.15. Per guardarla in streaming dai dispositivi che preferisci puoi abbonarti al pass Entertainment di NOW che, a partire da 6,99 euro al mese, include tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky.

MasterChef Italia 13: cosa succederà nella sesta puntata?

Per questa sera, la location scelta per la prova in esterna sarà il Padel Club del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano, dove gli aspiranti chef di MasterChef Italia si confronteranno in un esclusivo torneo di padel. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Nicola Amoruso e Mark Iuliano, ex calciatori di Juventus e Nazionale Italiana, insieme a Giorgia Cenni, giornalista di Sky Sport, e i noti speaker radiofonici di RTL 102.5, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra.

L’episodio si aprirà con un’inaspettata Red Mystery Box, una svolta nella consueta dinamica della sfida culinaria. Il colore rosso fiammante nasconde sorprese temibili per gli aspiranti cuochi, ma il colpo di scena più significativo sarà il ritorno dello chef Davide Scabin, noto come l’ex “Giudice Ombra”. La sfida sarà cruciale, con il miglior cuoco che guadagnerà la prestigiosa Golden Pin, mentre chi non riuscirà a superare la prova sarà immediatamente sottoposto a un Pressure Test.

Dopo la competizione di padel, la brigata perdente si troverà di fronte infatti a un nuovo Pressure Test, con il rischio di dover rinunciare al proprio grembiule bianco. Chi non riuscirà a segnare il punto nel momento decisivo affronterà una sfida culinaria immediata e senza appello.

Tutto questo sarà in diretta dalle 21.15 in streaming su NOW.

