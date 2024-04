Marvel's Spider-Man: Miles Morale (PS5): sconto FOLLE del 51% su Amazon, costa solo 29,99€

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nella sua iterazione per PlayStation 5, è il gioco che devi assolutamente comprare adesso! E con uno sconto del 51% su Amazon, il prezzo incredibile di 29,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi perdertelo. Pensa che potrai anche godere di una serie di vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano; pensiamo al reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non solo.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ti permette di calzare gli stivali del giovane e talentuoso Miles Morales. Dopo gli eventi del primo gioco, il ragazzo deve affrontare sfide personali e diventare il suo stesso eroe mentre protegge New York dalla minaccia di nuovi nemici. Questa avventura emozionante ti farà dondolare tra i grattacieli di New York, saltare tra i tetti e combattere contro criminali e supercriminali.

Il capitolo in questione della saga è ottimizzato per PlayStation 5 e ti offre una grafica mozzafiato e un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Potrai vivere New York come mai prima d’ora, con dettagli incredibili, effetti visivi straordinari e tempi di caricamento rapidissimi grazie al disco SSD inserito nella console di casa Sony.

La mappa di New York in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è enorme e ricca di attività, missioni secondarie e segreti da scoprire. Potrai esplorare quartieri iconici come Harlem e Brooklyn, svolgere lavori per aiutare i cittadini e affrontare sfide che metteranno alla prova le tue abilità come Spider-Man.

