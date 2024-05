PS5, addio alla polvere: 5 accessori utilissimi da comprare su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e magari curi maniacalmente le tue console starai certamente cercando un modo per proteggere al meglio la tua PlayStation 5 dalla polvere e altri danni accidentali. Per questo abbiamo pensato per te questo articolo che include 5 accessori utilissimi che puoi acquistare su Amazon allo scopo di preservare la tua PS5 al meglio dalla sporcizia e non solo. Andiamoli subito a vedere insieme.

Cominciamo da questa rete protettiva: un filtro che preserva la parte più importante della console, la ventola di raffreddamento. Puoi acquistarla a soli 9,99 euro.

Copertura antipolvere per PS5 Digital e Standard motivo Fiamma Blu a 20,99 euro

Copertura antipolvere per PS5 Digital e Standard trasparente a 20,99 euro

Copertura antipolvere per PS5 Digital e Standard motivo “La Grande Onda” a 20,99 euro

Perfetta per l’estate: ventola di raffreddamento esterna a 24,98 euro.

Per completare l’ordine ti basta selezionare il prodotto che hai scelto, dall’immagine o dall’apposito pulsante.