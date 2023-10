Marvel's Spider-Man 2: prime impressioni e perché è il gioco definitivo su PS5

Marvel’s Spider-Man 2 è da oggi disponibile in esclusiva su PS5: uno dei titoli più attesi in assoluto per la console Sony è finalmente giocabile e non abbiamo resistito a provarlo subito. Sia chiaro: non abbiamo neanche scalfito le oltre 18 ore di gioco complessivo del titolo di Insomniac, quindi queste sono soltanto delle prime impressioni ma che comunque speriamo possano essere d’aiuto se state valutando quest’opera videoludica.

Ecco quali sono secondo noi gli aspetti più interessanti di Marvel’s Spider-Man 2 e delle prime considerazioni:

1. Si entra subito nel vivo dell’azione: dopo i primi minuti di gioco si fronteggia subito Sandman, con un duello a tre epico che coinvolge oltre all’uomo sabbia, sia Peter che Miles.

2. Nuove animazioni per Peter quando lancia le ragnatele e volteggia in aria, con acrobazie aeree simili a quelle di Miles Morales.

3. Web Wings: le ali fatte di ragnatele che può usare Spider-Man sono la vera genialata che farà impazzire qualsiasi fan dell’arrampicamuri. In qualche modo le Web Wings ricordano il Batman Arkham Glide, offrendo un’esperienza di volo emozionante.

4. Grafica impressionante: il titolo di Insomniac sfrutta appieno le capacità della PlayStation 5, con una nitidezza e una accuratezza superiori rispetto ai giochi precedenti. Certamente è il titolo che più di tutti mostra le capacità next gen della console di Sony.

5. Combattimento potenziato: introduce attacchi speciali legati al simbionte e alle “iron arms”, offrendo una maggiore varietà e personalizzazione.

6. Open world più vasto: quasi il doppio delle dimensioni rispetto ai giochi precedenti, con molte attività e missioni secondarie.

7. Boss Battles: migliorate rispetto ai giochi precedenti, con l’aggiunta di una barra della salute per i boss e una nuova meccanica di parata.

8. Storia avvincente: l’introduzione di Craven come uno dei principali antagonisti offre scene memorabili.

L’unica “piccola” pecca che abbiamo rilevato è il peso del gioco: ben 109,9 GB, un vero e proprio macigno che costringerà tanti giocatori a fare spazio sul disco della PS5 o a comprare un SSD aggiuntivo per la propria console.

Conclusioni

Spider-Man 2 su PlayStation 5 è senza dubbio un candidato solido per il titolo di “Miglior gioco dell’anno” e potrebbe anche essere considerato (senza tema di smentita) il miglior gioco di supereroi mai realizzato finora. Con miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori in termini di gameplay, grafica e narrazione, il gioco ha superato le nostre aspettative (già elevate).

