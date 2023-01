Marvel o fiori? Dimmi che Lego vuoi e ti dirò quanto risparmi

Un eroe Marvel con lo sconto del 20% o un mazzo di fiori con lo sconto del 33%?

Poco importa se la tua sensibilità sia più per un mostro tutto muscoli o per un delicato abbinamento floreale, quel che conta è che entrambi siano costruiti in mattoncini LEGO. Ebbene si: entrambe le cose sono fattibili e sono entrambe disponibili in vetrina su Amazon tra i prodotti in sconto di queste ore.

Fiori o robot?

Il mazzo di fiori è decisamente da effetto “wow”: non è facile immaginare una costruzione tanto raffinata con i mattoncini più famosi del mondo. Con San Valentino che si avvicina, l’idea può essere vincente quando la tua dolce metà è tanto romantica quanto nerd:

Quando invece l’aspetto ludico prevale e l’età viene dimenticata a mano a mano che si innestano i mattoncini, ecco che un eroe Marvel può diventare qualcosa di ben più appetibile, attorno al quale poter costruire storie ed evoluzioni ulteriori con i pezzi unici di un bundle di questo tipo:

Altre idee? Lego Technic scontati del 20% (anche qui), oppure una serie di altre soluzioni per tutte le età.

Perché la magia, alla fin fine, sta proprio in questo: è un’idea per tutte le età. Non ci sarà destinatario del regalo che potrà obiettare. Non resta che scegliere, insomma: un robot o un mazzo di fiori? L’importante è che sia Lego.

