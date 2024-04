Comodissima poltrona in pelle sintetica in sconto del 14%

Butta la tua vecchia poltrona e rimetti al suo poto la sedia del soggiorno che usi davanti al PC: grazie alla promo attiva sulla poltrona in pelle sintetica di alta qualità Songmics, attualmente in sconto del 14% su Amazon, ti puoi assicurare la massima comodità a un prezzo folle. Puoi assicurartela ad appena 119,99€ invece di 139,99€! Una vera offerta da non fartela scappare, finché è attiva.

Perfetta per il tuo setup da lavoro o gaming: poltrona in pelle sintetica

Si tratta di un modello elegante e comodo, caratterizzato da una copertura in finta pelle PU non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche facile da pulire, garantendo che la tua poltrona mantenga sempre un aspetto impeccabile nel tempo. La seduta, inoltre, è super comoda! Si tratta di una seduta imbottita con spugna ad alta densità, che offre una sensazione di morbidezza e comfort senza pari.

Il design ergonomico della poltrona assicura una seduta confortevole, con una curvatura che si adatta perfettamente al corpo. L’altezza del sedile, invece, è regolabile in base alle tue preferenze da 47cm a 57cm, mentre il meccanismo inclinabile si adatta al tuo peso corporeo, permettendoti di inclinarti in modo fluido e naturale. Puoi anche bloccare il sedile e lo schienale nella posizione desiderata per un comfort ad hoc!

La stabilità e l’affidabilità, invece, sono garantite dal pistone a gas la possibilità di reggere un carico statico massimo di ben 150 kg. In questo modo, puoi sederti con fiducia sapendo che la tua poltrona è più che robusta e affidabile! Non da meno, viti e rotelle aggiuntive sono incluse per la sostituzione, garantendo che la poltrona rimanga sempre al massimo delle prestazioni nel tempo. Aggiungila subito al carrello finché è in sconto del 14% su Amazon, un’occasione imperdibile!