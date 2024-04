Marshall Willen in offerta ad un prezzo bomba: compatto e stupendo

Il Marshall Willen è un altoparlante Bluetooth ultra-compatto che fa parte della linea di prodotti audio di alta qualità della Marshall. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo altoparlante si distingue per il design retrò tipico di Marshall e per le sue prestazioni audio sorprendentemente potenti per la sua classe.

Oggi il Marshall Willen è in offerta su Amazon ad un prezzo fenomenale: con lo sconto del 24%, oggi lo paghi solamente 89,99€.

Il Willen pesa solo 310 grammi e misura 10 x 10 x 4,1 cm, rendendolo estremamente portatile. È dotato di un driver full-range da 2 pollici e, nonostante le sue dimensioni, offre una riproduzione dei bassi relativamente profonda rispetto ad altri mini altoparlanti Bluetooth.

Il Willen offre una formidabile resistenza all’acqua e alla polvere, certificata IP67, che lo rende adatto all’uso all’aperto e in condizioni meteorologiche variabili. L’altoparlante è anche dotato di una cinghia in gomma che ne facilita l’attacco a zaini o manubri di biciclette, aumentando ulteriormente la sua portabilità.

La batteria del Willen offre fino a 15 ore di riproduzione, che è a dir poco impressionante per un dispositivo di questa dimensione. Inoltre, include un microfono integrato, che consente di utilizzare l’altoparlante per le chiamate telefoniche, aumentando la sua versatilità​.

In termini di controllo, il Willen utilizza un pulsante multifunzione in ottone che funge da interruttore di accensione/spegnimento e gestisce la riproduzione e la pausa della musica. Il volume e la selezione dei brani sono controllati inclinando leggermente il pulsante su o giù o da un lato all’altro, rispettivamente, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e semplice da usare​.

Portabilità estrema, qualità del suono e design senza tempo fanno del Marshall Willen uno speaker compatto formidabile: acquistalo subito ad un prezzo imbattibile.