Mario+Rabbids Sparks of Hope per Switch a prezzo DISTRUTTO per i Prime Day (14,99€)

Occasioni videogiochi dell’ultimo momento su Amazon per il Prime Day 2024, che scadrà questa sera alle ore 23.59. Uno sconto da paura è stato attivato infatti su Mario+Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch che può essere tuo al prezzo praticamente ridicolo di soli 14,99 euro.

Mario+Rabbids Sparks of Hope: a questo prezzo è un regalo

Mario+Rabbids Sparks of Hope è un gioco di ruolo tattico ambientato nell’universo dell’idraulico più famoso al mondo in collaborazione con i simpatici Rabbids targati Ubisoft. Avrai la possibilità quindi di costruire la tua squadra ideale scegliendo tra nove eroi unici, inclusi i preferiti come Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e persino il temibile Bowser.

Il sistema di combattimento mette insieme, in modo innovativo, tattiche a turni con azione in tempo reale, permettendoti di muovere i tuoi eroi strategicamente, scagliarti contro i nemici, saltare sui compagni di squadra e nasconderti dietro le coperture. Una combinazione che offre una sfida strategica e divertente, mantenendo il gameplay fresco e coinvolgente fino alla fine.

La missione principale di questo gioco è liberare i pianeti dall’influenza malvagia di Cursa. Ogni pianeta è unico, pieno di abitanti curiosi, missioni speciali e segreti da scoprire: potrai esplorarne ogni angolo, completare le missioni e riportare l’ordine nella galassia.

Un’avventura che ti terrà incollato allo schermo con la sua trama avvincente, il gameplay dinamico e l’umorismo caratteristico dei Rabbids: approfitta dello sconto e acquista il gioco a soli 14,99 euro.