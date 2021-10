MacOS: sta tornando il vecchio design di Safari

Il nuovo Safari 15.1 beta riporta il design classico delle schede per macOS Big Sur e Catalina. Buone nuove, gli utenti Apple potranno usare il loro browser preferito “come una volta”.

MacOS: sta tornando il caro, vecchio Safari

Con il rilascio di macOS Monterey lunedì, Apple ha apportato un altro aggiornamento significativo a Safari. Questa volta, l'azienda ha finalmente riportato le schede del browser al design di vecchia generazione quando l'utente sceglie l'opzione “Separa”. Le stesse modifiche sono ora disponibili in Safari 15.1 beta per macOS Big Sur e Catalina.

L'aggiornamento di Safari 15 è stato annunciato per la prima volta con macOS Monterey al WWDC e ha apportato alcune modifiche piuttosto controverse, poiché unifica il menù delle schede con la barra degli indirizzi. Dopo diverse lamentele, l'OEM di Cupertino ha aggiunto un'opzione per separare le schede dalla barra degli indirizzi, ma questa opzione era ancora differente da come funzionavano le schede nelle versioni precedenti del software.

Ora la mela sta finalmente ripristinando questa opzione allo stesso design delle schede trovato in Safari 14 e versioni precedenti. L'aggiornamento è stato implementato per la prima volta nella build RC di macOS Monterey ed è ora disponibile come beta stand-alone per gli utenti utilizzatori di macOS Big Sur e Monterey.

Vale la pena notare che se si scegle l'opzione “Compatto” nelle impostazioni di Safari, si ottiene comunque la nuova interfaccia Safari unificata introdotta al WWDC 2021. La modifica odierna si applica solo all'opzione “Separato”.

Safari 15.1 beta è disponibile per il download sul sito Web di Apple Developer. Una versione pubblica per tutti gli utenti è prevista la prossima settimana con il rilascio ufficiale di macOS Monterey. Tenete presente che,Safari beta sostituirà la versione principale dell'app presente sul vostro Mac. Fate i dovuti upgrade a vostro rischio e pericolo; altrimenti aspettate le versioni stabili.