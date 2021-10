MacOS Monterey: ecco su quali Mac arriva (UFFICIALE)

Finalmente ci siamo: MacOS Monterey verrà lanciato ufficialmente il prossimo 25 ottobre 2021. Siete pronti ad aggiornare il vostro portatile o desktop fisso?

MacOS Monterey: ecco i terminali idonei per l'upgrade

L'ultimo aggiornamento software è quasi arrivato per i clienti consumer finali. Dopo diverse iterazioni beta, il colosso di Cupertino ha annunciato che la prossima versione del suo software per PC portatili e desktop, MacOS Monterey, sta per essere rilasciata. Verrà lanciato come update gratuito a partire da lunedì 25 ottobre.

I colleghi di The Verge hanno visto in anteprima il software beta pubblico all'inizio di quest'anno, e hanno evidenziato i miglioramenti di Monterey soprattutto sulla tecnologia Facetime. Il software offrirà altre interessanti funzionalità come SharePlay e Universal Control, i quali permetteranno agli utenti Mac e iPad di spostare i file senza problemi tra diversi dispositivi. Oggi si legge però che queste opzioni non saranno prontamente disponibili al debutto.

Nel suo comunicato stampa per i nuovi MacBook Pro ridisegnati, la compagnia di Tim Cook afferma che queste funzionalità arriveranno “più tardi nel corso dell'autunno“. Inoltre, Apple ha apportato modifiche significative a Safari, il proprio browser Web, per Monterey, anche se ha dovuto fare un passo indietro a causa delle lamentele degli utenti e della stampa.

Ecco i dispositivi che supporteranno macOS Monterey:

iMac (fine 2015 e successivi);

iMac Pro (2017 e successivi);

Mac Pro (fine 2013 e successivi);

Mac Mini (fine 2014 e successivi);

MacBook Pro (inizio 2015 e successivi);

MacBook Air (inizio 2015 e successivi);

MacBook (inizio 2016 e successivi).

Il vostro AiO o laptop rientra fra questi? Fatecelo sapere. Nelle notizie correlate però, vi ricordiamo che i nuovi portatili dell'azienda sono ora disponibili all'acquisto con prezzi che partono da 2349€. Farete il passaggio o vi terrete il vecchio modello con chipset M1?