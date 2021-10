MacOS Monterey: il dettaglio che vi è sfuggito

macOS Monterey presenterà ancora il vecchio design per le schede di Safari: curioso, vero? La cosa ci stupisce alquanto, poiché la nuova modifica è apparentemente l'impostazione predefinita.

MacOS Monterey: cosa cambia? Quando arriva?

Apple ha presentato un controverso nuovo design della scheda Safari quest'estate alla WWDC 2021 e da allora ha modificato quel design e ha persino permesso di disattivare molti dei cambiamenti ripristinando il vecchio layout.

Con macOS Monterey, tuttavia, l'azienda sta tornando all'origine. Ieri abbiamo visto che il browser proprietario della mela, avrà le schede in Safari messe proprio come in precedenza.

Nella pagina ufficiale di Apple per l'imminente aggiornamento del software, se scorrete verso il basso fino alla sezione intitolata “Accedi ai gruppi di schede ovunque“, potete vedere a malapena il design più vecchio (e probabilmente più funzionale ma meno carino) di Safari negli screenshot di esempio sia su un Mac che su un iPad. Ecco la foto esplicativa di seguito:

Forse ancora più sorprendente è che il vecchio design è ora l'impostazione predefinita, secondo MacRumors, che ha osservato le schede ripristinate nella release candidate di macOS Monterey. Tuttavia, se desiderate utilizzare la nuova estetica che il produttore di Cupertino ha rivelato durante il WWDC, all'interno del quale le schede funzionano anche come barre degli URL, questa sarà un'opzione che potrete attivare nel menù delle preferenze.

Voi quale preferite? Fatecelo sapere. Vi ricordiamo che macOS Monterey sarà disponibile il 25 ottobre. Unitamente a ciò, l'azienda di Cupertino ha svelato due nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ricchi di funzionalità speciali e dotati dei SoC Apple Silicon di ultima generazione, l'M1 Pro e l'M1 Max.