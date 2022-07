macOS 13 Ventura: arriva la nuova beta per sviluppatori

Apple rilascia la nuova beta di macOS 13 Ventura; questa particolare iterazione è dedicata solo a sviluppatori e programmatori, ma si può scaricare in via traversa mediante il sito ufficiale della mela.

macOS 13 Ventura: tutte le ultime novità

La nuova versione di macOS è appena stata rilasciata; attenzione, perché si tratta solo di un firmware in beta non ancora ufficiale. La release per il grande pubblico arriverà non prima di settembre, a quanto pare. Il rollout per tutti dovrebbe avvenire infatti, dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14.

Come detto in calce, gli utenti interessati (e gli sviluppatori) potranno scaricare questa versione dal sito ufficiale di Apple Developer Center; una volta configurato il proprio account sviluppatore infatti, il firmware sarà disponibile per il download mediante OTA. Basterà andare nelle preferenze di sistema e lo troverete lì.

Fra le principali novità introdotte citiamo sicuramente Stage Manager che introduce un multitasking di livello avanzato che permette agli utenti di concentrarsi su un’attività mantenendo aperte le altre finestre in contemporanea. Fra le altre cose, l’update introduce anche Continuity Camera, una funzionalità che vi permetterà di utilizzare l’iPhone come webcam per il Mac.

Ci saranno grosse novità per l’app Messaggi, per Mail e anche per Safari che ora includerà le schede di gruppo condivise, così da lavorare ai progetti anche da remoto con i propri colleghi/amici/parenti. Handoff approderà anche su FaceTime.

Dobbiamo segnalare anche piccole novità grafiche come il nuovo menù per le preferenze di sistema che ora richiamerà quello di iOS; vedremo anche le app del Meteo e dell’Orologio sui computer di Cupertino.

Vi invitiamo a non scaricare un software in beta sul vostro Mac da lavoro, in quanto potrebbe non essere completamente stabile.

