Apple aggiorna i Mac: arriva macOS Monterey 12.5

Apple ha appena rilasciato la nuova iterazione di macOS Monterey in versione 12.5. Ma cosa cambia di preciso? Quali sono le novità? Andiamo con ordine.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino ha appena tolto i veli al nuovo sistema operativo macOS Monterey 12.5; il software infatti, è stato lanciato nel mese di ottobre dell’anno scorso e adesso è giunto alla sua quinta iterazione dopo due mesi dal rollout della versione 12.4.

macOS Monterey: cosa cambia con il nuovo software di Apple?

L’update in questione in questione si scarica gratuitamente via OTA dalle impostazioni di sistema. Basta andare nelle preferenze e cliccare su “aggiornamento software”. Lo dovreste vedere già adesso; in caso contrario, vi invitiamo ad attendere qualche ora.

‌‌‌‌‌‌Stando a quanto si legge dal changelog della mela, il nuovo macOS sistema un bug che riguarda Safari e il suo sistema di gestione delle schede; inoltre c’è un’opzione che serve per riavviare o stoppare una partita sportiva all’interno di Apple TV. Come vedete, le novità sono molto simili a quelle di iOS/iPadOS 15.6.

Ecco di seguito il changelog ufficiale:

Risolto un problema in Safari;

Con Apple TV si può mettere in pausa una partita o riavvolgerla.

Segnaliamo che non tutte le features potrebbero essere disponibili in tutti le regioni o per tutti i gadget della mela. Vi ricordiamo che macOS Ventura è dietro l’angolo e arriverà dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14 a settembre.

