Macchina da caffè Borbone Didi in offerta a 89€ da MediaWorld (PREZZO PIÙ BASSO)

Tra le offerte della nuova promozione Tech Mania in casa MediaWorld, segnaliamo la macchina da caffè espresso per cialde Borbone Didi in vendita a 89 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Il modello Didi è una macchina da caffè estremamente compatta, che si adatta a qualsiasi ambiente, e attenta alla sostenibilità, grazie alla cialda compostabile, smaltibile quindi nell’umido e perfetta per la concimazione naturale dei terreni. Ecco il link all’offerta.

Macchina da caffè Didi Borbone in offerta a 89€ sul sito di MediaWorld

Dalla collaborazione tra Caffè Borbone e Didiesse, azienda 100 Made in Italy che produce macchine da caffè a cialde, nasce Didi Borbone. Il suo principale punto di forza risiede nelle dimensioni super compatte, tali da garantirle un’adattabilità pressoché totale.

Puoi collocarla in qualsiasi posizione della tua cucina, oppure portarla con te in barca, in ufficio o in camper, senza per questo rinunciare allo stile. Perché colore ed eleganza di certo non mancano a questo prodotto, che si pone come erede diretta della storica Frog.

Non ultimo, la preparazione del caffè e il risultato finale rispecchiano fedelmente la fama che precede Caffè Borbone. Merito anche del nuovo diffusore, capace di offrire una distribuzione eccellente dell’acqua sulla cialda, per un espresso caldo e cremoso da subito.

La macchina da caffè espresso per cialde Borbone Didi è in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su mediaworld.it, dove puoi acquistarla a soli 89,99 euro. E c’è anche un’altra bella notizia, dato che le spese di spedizione sono gratis.

