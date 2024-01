Macchina caffè De'Longhi: universale e completa, tua in SCONTO

Non vorrai più andare al bar dopo che avrai acquistato la macchina da caffè espresso e cappuccino De’Longhi in offerta oggi su Amazon: il prezzo in sconto è infatti di soli 100,99 euro contro i 136,90 di listino. Una grande occasione per una macchina completa e universale, a cui non manca davvero nulla.

Macchina caffè De’Longhi in offerta: le caratteristiche

Il cuore pulsante di questa macchina è il suo esclusivo Cappuccino System. Con il potere di miscelare manualmente il vapore e il latte, hai la libertà di creare la schiuma perfetta, personalizzando la densità secondo i tuoi desideri. Che tu prediliga un cappuccino leggero o una schiuma densa per il tuo latte preferito, il Cappuccino System ti mette al comando della tua esperienza di caffè.

Dotata di un porta filtro avanzato, completo di dispositivo crema, la macchina consente l’utilizzo sia del caffè in polvere tradizionale che delle pratiche cialde E.S.E. Questa versatilità ti offre la libertà di sperimentare e personalizzare il tuo caffè, adattandolo ai tuoi gusti del momento.

Facile da usare: una sola manopola ti permette di accendere/spegnere l’apparecchio e preparare sia un intenso espresso che un cremoso cappuccino. La pressione di 15 bar assicura una distribuzione uniforme degli aromi, regalandoti una tazza di caffè perfetta ogni volta.

Il serbatoio d’acqua, con una capienza di 1 litro, è estraibile per semplificare al massimo le operazioni di pulizia. Un dettaglio che rende la manutenzione della tua macchina da caffè un gioco da ragazzi.

Questa macchina da caffè unisce l’innovazione tecnologica alla praticità d’uso, offrendoti un viaggio sensoriale attraverso l’aroma avvolgente di un caffè perfetto. Riscopri il piacere di preparare e gustare il tuo caffè preferito con la De’Longhi in offerta su Amazon a soli 100,99 euro invece di 136,90.

