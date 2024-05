Forno a microonde Hisense con 9 funzioni e GRILL in offerta al MINIMO STORICO (-34%)

Porta un tocco di design e innovazione nella tua cucina con il forno a microonde del marchio Hisense, dotato di display a LED, interfaccia touch, ben 9 funzioni di cottura e grill tubolare che oggi può essere tuo al minimo storico di 99 euro invece di 149,99.

Forno a microonde Hisense: le caratteristiche

Questo microonde è dunque caratterizzato da un’elegante estetica specchiata offrendoti uno stile raffinato che si combina alle funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze in cucina.

Ha una capacità di 20 litri e un piatto rotante da 25,5 centimetri, perfetto per riscaldare e cuocere una varietà impressionante di cibi. Puoi contare infatti su ben 5 livelli di potenza e 9 programmi di cottura preimpostati.

Facile da usare grazie al display a LED con pulsanti intuitivi, con la presenza grill tubolare da 700W puoi dare un tocco in più a ciò che deciderai di cuocere al suo interno. Per garantire la sicurezza in cucina, il forno dispone anche della funzione di blocco per i più piccoli.

Insomma, un elettrodomestico che è al contempo un pezzo di design elegante, funzionale e tecnologico per la tua cucina. Acquistalo adesso al minimo storico di 99 euro invece di 149,99 su Amazon.