Illuminazione PAZZESCA e gratis: 12€ per questo faro solare a 4 teste (-47%)

Spazi esterni illuminati a giorno, grazie a questo faro solare potentissimo, dotato di ben 4 teste orientabili. Tanta luce, tutta gratis grazie al sole. In promo scorta, puoi ottenere il 47% di sconto su Amazon portando a casa il kit da 2 unità a 24,85€ soltanto: circa 12€ per ogni unità. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, li ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la promo è a tempo limitato.

Un sistema efficace per illuminare dove desideri, senza preoccuparti dell’elettricità: non servirà alcuna presa elettrica per il loro funzionamento. Infatti, ogni lampada è dotata di pratico pannello solare che si occuperà di ricaricare la batteria grazie all’energia del sole, permettendone il perfetto funzionamento in modo completamente autonomo. Inoltre, ogni unità è completamente indipendente: potrai utilizzarle in due zone completamente differenti. Grazie alle 4 teste orientabili, ogni unità è in grado di illuminare in quattro punti differenti.

Approfitta adesso di questa eccellente promo scorta Amazon e prendi due unità di faro solare di alta qualità a 24,85€ appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Ogni pezzo lo porti a casa a 12,43€ soltanto e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta però, la disponibilità è limitata.