Apple MacBook Pro da 16 pollici è in offerta su Amazon a soli 2399,00€. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 400,00€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Una macchina che fa la differenza: Apple MacBook Pro

Il design inconfondibile di Casa Cupertino è uno dei tratti indistinguibili di MacBook Pro. Disponibile nella sua colorazione Grigio Siderale, richiama l’estetica Apple facendola ancora più sua.

Montante un display Retina con ampiezza di 16 pollici, la visione dei contenuti è immersiva e di elevata qualità. Grazie alla sua luminosità di 500 nit, i bianchi sono splendenti e i neri profondi per un risultato finale stupefacente.

Adornato da un processore Intel Core i7 di nona generazione, il dispositivo vanta oltretutto ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD per prestazioni fulminee e dinamiche. Da non sottovalutare sono le varie migliorie dal punto di vista dell0archittetura che dissipano il calore senza provocare surriscaldamenti.

Per quel che riguarda la scheda grafica, invece, parliamo di una AMD Radeon Pro 5300m con memoria GDDR6.

La digitazione è resa confortevole dalla nuova Magic Keyboard che presenta un meccanismo a forbice perfezionato. L’aggiunta della Touch Bar consente di accedere in un nanosecondo a tutte le impostazioni più importanti.

Da non sottovalutare la presenza del Touch ID in alto a destra che permette di sbloccare il computer con la propria impronta così come autorizzare pagamenti o ancora effettuare log in sicuri.

Il trackpad Force Touch è rivestito in vetro e supporta il multi tocco.

Degna di citazione, infine, è la batteria integrata che assicura fino a 11 ore di autonomia anche con un utilizzo generoso del dispositivo.

Apple MacBook Pro da 16 pollici è disponibile su Amazon a soli 2399,00€ nella colorazione Grigio Siderale. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Questo prodotto, in conclusione, può essere acquistato anche a rate grazie al metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

