MacBook Pro: ci sono problemi con il lettore di schede SD

Gli utenti possessori del nuovo MacBook Pro 2021 di Apple stanno segnalando diversi problemi con il lettore di schede SD integrato nella scocca.

Uno dei punti salienti del nuovo MacBook Pro 2021 è il ritorno dello slot per schede SD. Sfortunatamente, sembra che alcuni utenti abbiano problemi con il lettore di schede SD su queste nuove macchine, poiché hanno segnalato velocità di trasferimento lente o persino file inaccessibili quando si tenta di utilizzare una SD sul nuovo portatile.

Come notato da MacRumors, più rapporti condivisi sul web suggeriscono che esiste un problema diffuso relativo al lettore di schede SD nei modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici introdotti quest'anno.

Un utente avente l'ultimo Mac con chip M1 Pro descrive la propria esperienza come “super flakey” poiché la macchina impiega fino a 1 minuto per riconoscere una scheda SD e talvolta mostra un errore. Un altro utente dice che il Finder si blocca quando il Mac sta cercando di leggere una scheda SD.

“È molto frustrante. Speravo che l'importazione dalla scheda SD, inclusa l'anteprima delle immagini, sarebbe stata rapida sul mio nuovo MBP da 14″. Ho una scheda SD da 64 GB abbastanza nuova che funzionava bene. Ma le foto sull'MBP utilizzano la SD interna lo slot per schede impiega pochi minuti per mostrare le foto e talvolta si blocca a metà. A volte si blocca anche il Finder.”

Come sottolineato da altri utenti, la formattazione della scheda SD non risolve il problema nella maggior parte dei casi. Alcuni addirittura confermano che la stessa scheda SD funziona utilizzando un adattatore USB-C.

“L'unica cosa coerente è che se una scheda funziona, funziona sempre e se una scheda non funziona correttamente non funziona mai correttamente. La riformattazione, anche su tutti gli altri formati possibili, non fa differenza. Sandisk, Sony, Samsung, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, non fa alcuna differenza. Il 100% delle mie carte funziona perfettamente tramite un dongle.”